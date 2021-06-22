В Украине нет технической возможности выявлять штамм "Дельта", – Радуцкий

Михаил Радуцкий РБК-Украина

Украина от ВОЗ новые тест-системы

Украинские лаборатории пока не могут выявлять новый агрессивный штамм коронавирус, который назвали "Дельта". Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Telegram.

"В Украине пока еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм "Дельта", - отметил он.

Радуцкий также напомнил, что штамм "Дельта" уже обнаружили в 92 странах. Несмотря на вакцинацию большинства населения Великобритании, 96% новых случаев коронавирус – это именно штамм "Дельта".

Председатель профильного комитета подчеркнул, что есть риск, что волна дойдет и до Украины.

Штамм "Дельта", который до недавнего времени называли "индийским" в 1,6 раза раза агрессивнее, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще – до реанимации, написал Радуцкий.

Нардеп также считает, что некоторые ограничения нужно вернуть, в частности обязательное ПЦР-тестирование на границе.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести дополнительный контроль, а также ограничить въезд из стран, где быстро распространяется штамм коронавируса "Дельта".