В Украине нет ни одного летального случая от COVID-вакцинации, - МОЗ

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Всего в стране проведено 19,9 млн прививок

С момента вакцинальной компании в Украине не зарегистрировано ни одного летального случая от прививок против COVID-19. Об этом сообщил "Укринформ", ссылаясь на директора Департамента фармаконадзора ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" Башкатову Татьяну.

"Неотъемлемой частью вакцинальной кампании является надзор за безопасностью применения вакцин против COVID-19 на территории Украины. Этот надзор определен законодательно (приказ МЗ Украины №898)... На сегодня определено, что профиль безопасности вакцин, которые применяются в Украине, является благоприятный; польза значительно преобладает над риском; частота НСПИ (неблагоприятное событие после иммунизации) не превышает 0,1%, что соответствует мировым данным. И в настоящее время не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации", - отметила она.

При этом эксперт пояснила, что все сообщения с мест вакцинации поступают и анализируются в Минздраве.

Также она еще раз напомнила, что до топовых пяти проявлений НСПИ после применения вакцин для профилактики COVID-19 относятся повышение температуры; местные реакции: боль, геперемия, отек мягких тканей в месте введения; головная боль и миалгия (боль в мышцах). Но все эти проявления лежат в допустимых рамках и не уменьшают преимущества вакцинации.

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В то же время, на круглом столе подчеркнули, что по состоянию на сегодня в Украине проведено 19,9 млн прививок, и 11,7 млн граждан получили первую дозу, а 8,2 млн - привиты двумя дозами, работает более 3300 пунктов прививок, более 1300 мобильных бригад и более 400 центров массовой вакцинации.

В целом Украина выполняет свой план по вакцинации на 54%.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Так, приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.