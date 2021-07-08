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В Украине необходимо провести перепись населения, - ООН

Перепись населения

В организации отметили, что надежные и исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений

Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани отметила необходимость проведения переписи населения. Об этом она заявила на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, передает Укринформ.
 
"Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году.
 
Поэтому мы считаем, что это чрезвычайно важно, потому что пока мы не знаем, какой знаменатель для размера населения", - отметила Лубрани.
 
Координатор ООН также обратила внимание, что в этом контексте надежные исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.
 
"В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6. но иметь перепись, проведенную вместо старого, важно. Соответственно очень важно, чтобы каждый был включен.
 
Когда вы проводите перепись, вы обеспечиваете предоставление социально-экономических услуг", - отметила она.
 
Новости по теме: По рекомендациям ООН, перепись населения нужно проводить каждые 10 лет, – Землянская
 
Напомним, ранее в Украине назначили новый срок переписи населения. Кабмин согласовал проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году. 
 
Как сообщалось ранее, на заседании 17 февраля 2021 года Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности", который имеет целью усовершенствовать правовые и организационные основы проведения Всеукраинской переписи населения
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