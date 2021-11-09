В Украине назначили первый состав Этического совета, - ОП

Членами Этического совета стали трое украинцев, американец, британец и эстонка

В Украине сформировали состав этического совета, который призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, членами этического совета стали:

Лев Кишакевич - судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде;

Юрий Трясун - судья Киевского апелляционного суда;

Владимир Сиверин - судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке;

Роберт Корди - судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке;

сэр Энтони Хупер - судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке;

Лавли Перлинг - бывшая генеральный прокурор Эстонии.

"Согласно закону Украины "О Высшем совете правосудия", если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов Этического совета в определенный срок, трое первых кандидатов из списка Совета судей Украины и перечня от международных и иностранных организаций автоматически считаются назначенными", - добавили в ОП.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленеский поздравил сформированный состав и надеется, что этический совет начнет свою работу как можно быстрее.

"Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось начать важнейший этап инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование добродетельных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшее очищение системы", - сказал глава государства.

Новости по теме: Зеленский утвердил стратегию развития правосудия в Украине на три года

Напомним, Совет судей Украины 23 октября избрал кандидатов в Этический совет по своей квоте. По результатам тайного голосования из восьми претендентов были избраны четверо.