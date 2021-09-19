В Украину надвигается резкое похолодание: Синоптики назвали дату

В следующую среду сильное похолодание придет во все области страны

Отмечается, что резкое похолодание придет на территорию страны 22 сентября .

В Украину на следующей неделе грядет похолодание, в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6°С. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра .

В частности в следующую среду сильное похолодание придет во все области Украины.

Дожди прогнозируются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Кроме этого, температура воздуха составит:

на западе днем +6.°..+ 13°С а ночью +3°...+5°С,

на севере днем + 6°...+ 9°, а ночью +3°...+5°С,

в центре днем + 7°...+ 9°, а ночью +3°...+5°С,

на востоке днем + 8°...+ 13°, а ночью +3°...+8 ° С,

на юге днем + 9°...+ 15°, а ночью + 4°...+9°С.

Такая погода будет держаться и 23 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине в воскресенье, 19 сентября, ожидаются дожди, воздух днем прогреется максимально до +24°С. На территории страны будет облачно с прояснениями. В западных, Винницкой и Житомирской областях временами дождь и ветер северо-западный, 7-12 м/с.