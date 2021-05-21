В Украине начинается ВНО-2021: В МОН напомнили, что участникам надо взять с собой

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Допуск участников продлится до 10:50

Сегодня, 21 мая, в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года, первым пройдет тестирование по химии. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, на этот предмет зарегистрировались 12 744 человек, для которых создана 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.

Участников в пункты проведения ВНО будут пропускать только при наличии таких документов:

оригинала Сертификата ВНО;

паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в Сертификате;

приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Кроме этого, с собой нужно иметь:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Как отметили в МОН, чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участникам ВНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Сама процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Также для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

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Напомним, ранее Украинский центр оценивания качества образования предупредил абитуриентов о злоумышленниках, которые распространяют информацию о якобы продаже ответов к тестам ВНО.