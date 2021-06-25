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В Украине начинается дополнительная сессия ВНО-2021

Фото из открытых источников

Тестирование проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии

Во вторник, 29 июня, в Украине стартует дополнительная сессия ВНО-2021. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
 
Отмечается, что она начнется тестированием по химии и будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил.

В этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить по такому графику:

  • 29 июня – химия;
  • 1 июля – английский язык;
  • 2 июля – немецкий язык;
  • 5 июля – испанский язык;
  • 6 июля – французский язык;
  • 7 июля – математика, математика (задачи уровня стандарта);
  • 8 июля – физика;
  • 9 июля – русский язык, украинский язык и литература;
  • 12 июля – история Украины;
  • 13 июля – биология;
  • 14 июля – география.

Сообщается, что результаты будут объявлены до 23 июля.

На тестированиях стоит иметь с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета; бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В министерстве напомнили, что дополнительная сессия проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО.

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Напомним, ранее в МОН рассказали, какими будут проходные баллы для поступления-2021. В этом году ограничения не будут касаться поступающих с конкурсным баллом выше 175.
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