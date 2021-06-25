В Украине начинается дополнительная сессия ВНО-2021
Тестирование проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии
Во вторник, 29 июня, в Украине стартует дополнительная сессия ВНО-2021. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Отмечается, что она начнется тестированием по химии и будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил.
В этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить по такому графику:
- 29 июня – химия;
- 1 июля – английский язык;
- 2 июля – немецкий язык;
- 5 июля – испанский язык;
- 6 июля – французский язык;
- 7 июля – математика, математика (задачи уровня стандарта);
- 8 июля – физика;
- 9 июля – русский язык, украинский язык и литература;
- 12 июля – история Украины;
- 13 июля – биология;
- 14 июля – география.
Сообщается, что результаты будут объявлены до 23 июля.
На тестированиях стоит иметь с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета; бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
В министерстве напомнили, что дополнительная сессия проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО.
Напомним, ранее в МОН рассказали, какими будут проходные баллы для поступления-2021. В этом году ограничения не будут касаться поступающих с конкурсным баллом выше 175.