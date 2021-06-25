В Украине начинается дополнительная сессия ВНО-2021

Тестирование проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии

Отмечается, что она начнется тестированием по химии и будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил.

Сообщается, что результаты будут объявлены до 23 июля.

В этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить по такому графику:

На тестированиях стоит иметь с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета; бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В министерстве напомнили, что дополнительная сессия проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО.