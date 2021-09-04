В Украине началось строительство крупнейшей мечети в стране

Фото из открытых источников

Площадь здания будет около 1,2 тыс. кв. метров, величина купола - 28 метров

В Одессе началось строительство крупнейшей в Украине мечети с минаретом. Она будет вмещать более тысячи верующих. Об этом сообщает УНИАН.

Как известно, мечеть будет расположена на улице Балковской. На месте строительства уже заложена капсула с посланием потомкам.

Отмечается, что площадь здания будет около 1,2 тыс. кв. метров, величина купола - 28 метров. Мечеть будет включать четыре башни и 22-метровый минарет. Рядом будет административное здание общины, которое соединят с основным сооружением подземным переходом.

Новости по теме: Мечеть вместо музея: Как мир отреагировал на изменение статуса собора Святой Софии

Ранее сообщалось, что в Кабуле в результате взрыва в одной из мечетей погибли по меньшей мере 12 человек еще 15 получили ранения. Источники сообщали, что бомбу положили внутри мечети.