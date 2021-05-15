В Украине начали делать COVID-прививки людям, которые записались через "Дию"

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Сейчас из записанных в "Дии" лиц вакцинируют тех, которые входят в приоритетные группы

В Украине начали делать прививки от коронавирус COVID-19 лицам, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия". Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время общения журналистами, сообщает hromadske.

По его словам, получить прививку в эти выходные, 15-16 мая, согласились примерно три тысячи человек в возрасте от 65 лет, которые записались в лист ожидания "Дия".

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Известно, что в целом заявки на вакцинацию через приложение подали 30 888 человек старше 65 лет. Накануне, 13-14 мая, им звонили, чтобы записать на прививку.

"Приоритет делали на эти выходные, но если человек мог только в четверг или пятницу прийти, то ему никто не отказывал", - рассказал главный санврач.

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Напомним, ранее в МОЗ Украины заявили, что в пунктах прививки использовали почти всю вакцину AstraZeneca (Covishield и SKBio) от COVID-19, предназначенную для иммунизации первой дозой.