В Украине начали делать COVID-прививки людям, которые записались через "Дию"
Сейчас из записанных в "Дии" лиц вакцинируют тех, которые входят в приоритетные группы
В Украине начали делать прививки от коронавирус COVID-19 лицам, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия". Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время общения журналистами, сообщает hromadske.
По его словам, получить прививку в эти выходные, 15-16 мая, согласились примерно три тысячи человек в возрасте от 65 лет, которые записались в лист ожидания "Дия".
Известно, что в целом заявки на вакцинацию через приложение подали 30 888 человек старше 65 лет. Накануне, 13-14 мая, им звонили, чтобы записать на прививку.
"Приоритет делали на эти выходные, но если человек мог только в четверг или пятницу прийти, то ему никто не отказывал", - рассказал главный санврач.
Напомним, ранее в МОЗ Украины заявили, что в пунктах прививки использовали почти всю вакцину AstraZeneca (Covishield и SKBio) от COVID-19, предназначенную для иммунизации первой дозой.