В Украине начал действовать адаптивный карантин: Что стоит знать

Карантин продлится еще несколько месяцев Фото из открытых источников

В красную зону сейчас попали Ивано-Франковская и Черновицкая области

Ровно в 00:00 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Такое решение на прошлой неделе принял Кабинет министров.

Предварительно, в красной зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там ситуация с распространением COVID-19 наиболее опасна.

В оранжевую зону вошли Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

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Киев, а также Киевская, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области попали в желтую зону.

В зеленую карантинную зону не отнесли ни одну из областей.

Минздрав

"Зеленый" уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины, когда:

уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога,

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2) составляет менее 5%.

В регионах с "желтым" уровнем эпидемической опасности запрещается:

находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот,

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность,

самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

пересекать госграницу иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;

это же самое касается и пересечения контрольных пунктов въезда/выезда с временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым иностранцами и лицами без гражданства;

проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные и т. д) мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненности залов более 50% мест в каждом зале;

проводить официальные спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта со зрителями с наполненностью сооружений, помещений зрителями более 50% мест и при физической дистанции менее чем 1,5 метра в случае проведения мероприятия с размещением лиц стоя;

принимать посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50 % мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка размещения, в том числе для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале;

осуществлять регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве большем, чем количество мест для сидения;

работа дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, и т. п. с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

работа после 24:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. п, кроме оказания услуг общественного питания с применением адресной доставки и заказов на вынос;

размещать посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 метров за соседними столиками и более четырех человек за одним столом (без учета детей в возрасте до 18 лет). Посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему в масках, кроме времени сидения за столом для еды и / или напитков;

работать субъектам хозяйствования, обслуживающим посетителей, у которых:

1) не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра;

2) не обеспечены работники масками и не осуществляется надлежащий контроль за их использованием;

3) обслуживаются покупатели без масок, за исключением обслуживания через окна выдачи, террасы и т. д;

4) не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны);

работа учреждений, оказывающих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги реабилитационных учреждений);

посещение учебных заведений учащимися, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

проводить учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации (кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным; пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями; паллиативным больным; больным, нуждающихся в высокоспециализированной медпомощи; а тем, перенос госпитализации которых может иметь значительный риск для жизни или здоровья);

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале (один человек на 10 кв. метров общей площади помещения, для бассейнов – более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп);

посещать места временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев (кроме защитников этих лиц);

посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты для лиц пожилого возраста, ветеранов войны и труда, лиц с инвалидностью и т. п;

предоставлять осужденным разрешения на кратковременные выезды за пределы учреждений исполнения наказаний.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности вводят, когда в регионе есть хотя бы один из следующих признаков:

превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ;

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, – более 65%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. население – менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2) – более 20%;

уровень роста общего числа госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID – 19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом-более 50%.

На "оранжевом" уровне действуют те же ограничения, что и на желтом, но могут вводиться усиленные меры контроля за соблюдением карантина.

"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более перечисленных выше признаков.

"Красный" уровень устанавливается решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов с момента наступления оснований для введения этого уровня эпидемиологической опасности.

Решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через 2 дня с даты его обнародования.

Решение об отмене "красного" уровня также принимает Госкомиссия когда в течение не менее 5 дней подряд нет превышения вышеперечисленных признаков.

На территории регионов с "красным" уровнем, кроме ограничений, действующих на "желтом" и " оранжевом" уровни также запрещено:

работу заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;

работу ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;

работу магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к других товаров, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

работу банков, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино - и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использование персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;

работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и тому подобное;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Как сообщалось, с 26 февраля на Прикарпатье должно усилить карантинные мероприятия. С регионом также остановится все транспортное сообщение.