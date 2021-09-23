В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение: Где ждать непогоду

Объявлен І первый уровень опасности, желтый

В Украине в пятницу, 24 сентября, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что ночью на Западе, а днем в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. При этом в западных областях местами 25-30 м/с.

В частности синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Кроме того, в Киеве и области завтра днем прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

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Напомним, сегодня, 23 сентября, в Украине синоптики прогнозируют резкое похолодание. По данным Укргидрометцентра, в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Как сообщалось ранее, в ночь на 21 сентября в Ивано-Франковской области на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до -6°С. До этого на горе температура сохранялась на уровне 0°С.

Кроме этого, вчера, 22 сентября, на горе Поп Иван выпал снег была ограничена видимость и 4 градуса мороза.