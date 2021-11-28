В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

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Синоптики предупреждают о ливнях и мокром снеге

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Синоптики предупреждают украинцев о ливнях и мокром снеге. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отмечается, завтра в восточной части днем и в центральных областях страны пройдут значительные дожди. А в Карпатском регионе прогнозируется значительный мокрый снег и дождь.

При этом, ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Также в Киевской области 29 ноября порывы ветра 15-20 м/с.

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Напомним, что в Украине на сегодня было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильных порывах ветра ночью и утром до 15-20 м/с. При этом на высокогорье Карпат скорость ветра составляла 25-30 м/с.

А на Великобританию обрушился шторм "Арвен", принеся сильный ветер, дождь и снег.

В частности основной удар стихии пришелся на Шотландию, где более 100 000 человек остались без света. Также перебои с электричеством в Англии и Северной Ирландии.

В то же время, в некоторых районах порывы ветра достигли скорости 157 км в час и около 120 грузовиков застряли в снегу на трассе на севере Англии.