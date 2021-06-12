В Украине на выходные объявили штормовое предупреждение:

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По данным синоптиков, ухудшение погоды сохранится и 13 июня

В Украине в ближайший час ухудшится погода. С содержанием до конца суток 12 июня удержатся грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

В западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью в западных областях значительный дождь; днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).

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Напомним, в украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Синоптики считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.