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В Украине на субботу объявили штормовое предупреждение

Фото из открытых источников

Ухудшение погоды ожидается на Востоке, в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях

В субботу, 21 августа, на Востоке, в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. По данным Укргидрометцентра, 21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Украине ожидается прохладная погода, которая будет сопровождаться дождями и грозами. 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами порывы и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. 21 августа в восточных, юго-восточных, днем и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

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