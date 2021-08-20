В Украине на субботу объявили штормовое предупреждение

Ухудшение погоды ожидается на Востоке, в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. По данным Укргидрометцентра, 21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Украине ожидается прохладная погода, которая будет сопровождаться дождями и грозами. 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами порывы и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. 21 августа в восточных, юго-восточных, днем и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.