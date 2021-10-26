В Украине на смену морозам придет потепление: Названа дата

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На этой неделе температура воздуха днем поднимется до +17 градусов

В Украину на этой неделе возвращается теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +17. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, в украинских областях 29 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Тем не менее, в восточных регионах погода будет более солнечной, без морозов.

Так, синоптики прогнозируют 29 октября такие температуры:

днем на западе будет +13...+17, ночью +1...+6;

на севере страны ожидается +11...+14, ночью +5...+7;

в центре днем +11...+15, ночью +4...+8;

на востоке будет +11...+13 днем, ночью +3... +5;

на юге днем ожидается +12...+15, ночью +4...+7.

В частности, такая погода продержится в течение минимум двух дней.

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Напомним, что в Украине в течение этой недели прогнозировалась прохладная и сухая погода. Ночные показатели температуры воздуха снизятся до 6 градусов мороза.

Кроме того, ожидается, что в последний месяц осени средняя месячная температура в Украине будет находиться в пределах +1...+7 градусов, что близко к климатической норме.

При этом месячное количество осадков прогнозируется 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.