В Украине на этих выходных прогнозируются заморозки: Где их ожидать

Объявлен І уровень опасности, желтый

"По данным Укргидрометцентра, 2-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0°...-5° (І уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0°...-3°С (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киевской области 2-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0°...-5° и кое-где и в воздухе 0°...-2°С.

Объявлен І уровень опасности, желтый.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине сегодня, 2 октября, сохранится сухая погода только во Львовской, Волынской и Ровенской областях местами пройдет небольшой дождь. На территории страны будет наблюдаться переменная облачность.