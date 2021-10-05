В Украине на 6 октября объявлено штормовое предупреждение и ночные заморозки
Завтра Украина будет продолжать находиться в поле действия антициклона
В Украине на завтра, 6 октября, объявлено штормовое предупреждение, а также, ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
"В следующие сутки территория нашей страны будет продолжать находиться в поле действия антициклона, а это значит, что прекрасная погода и солнечные лучики нам обеспечены. Однако следует отметить, что ночные температуры довольно низкие за счет чистого, безоблачного неба, одеваемся тепло.
По данным синоптиков, в среду ветер будет восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха на Закарпатье и в южной части ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов, на остальной территории ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов, днем +10...+15.
Напомним, по данным синоптиков, октябрь в Украине в этом году будет почти в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура предполагается +7...+ 12°C, в Карпатах +6...+7°C. Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.