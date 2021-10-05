В Украине на 6 октября объявлено штормовое предупреждение и ночные заморозки

Завтра Украина будет продолжать находиться в поле действия антициклона

В Украине на завтра, 6 октября, объявлено штормовое предупреждение, а также, ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook .

"В следующие сутки территория нашей страны будет продолжать находиться в поле действия антициклона, а это значит, что прекрасная погода и солнечные лучики нам обеспечены. Однако следует отметить, что ночные температуры довольно низкие за счет чистого, безоблачного неба, одеваемся тепло.

Также напоминаем, что действует предупреждение об опасных метеорологических явления, которое касается заморозков на поверхности почвы на большей части территории", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в среду ветер будет восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха на Закарпатье и в южной части ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов, на остальной территории ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов, днем +10...+15.

Укргидрометцентр

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Напомним, по данным синоптиков, октябрь в Украине в этом году будет почти в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура предполагается +7...+ 12°C, в Карпатах +6...+7°C. Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.