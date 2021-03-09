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В Украине может увеличиться количество получателей субсидий, - Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль Правительственный портал

Шмыгаль отметил необходимость решения проблемы просроченной задолженности

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий. Об этом сообщает "Урядовий портал"

Согласно сообщению, глава Кабмина провел совещание о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги, в котором приняли участие министр социальной политики Марина Лазебная, и. о. министра энергетики Юрий Витренко, представители Министерства финансов и Министерства развития общин и территорий, руководство НАК "Нафтогаз" и народные депутаты. 

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Как отмечается, премьер дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в частности провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Кроме этого глава Кабмина поручил Минфину вместе с Минэнерго наработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

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Напомним, ранее в Министерстве социальной политики назвали средний размер субсидии за январь и число субсидиантов. 

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