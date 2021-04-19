В Украине может появиться уполномоченный по медицинским вопросам

С таким предложением обратились в Раду нардепы

"Сегодня мы с Оксаной Дмитриевой и Дмитрием Разумковым подали на регистрацию важный законопроект относительно уполномоченного правительства по медицинским вопросам. Как депутат-мажоритарщик получаю многочисленные жалобы пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание. Так же часто слышу от врачей, что их права нарушаются. Часто между пациентом и врачом нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Зато достаточно профессиональной медицинской экспертизы пока не существует. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи - свою репутацию", - отметила она.

По словам депутата, целью законопроекта является реализация государственного контроля за соблюдением законодательства о здравоохранении, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины.

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Среди механизмов реализации полномочий законопроектом предусматривается:

возможность омбудсмена открывать производство по жалобам пациентов и медицинских работников;

направлять соответствующие запросы и предоставлять рекомендации субъектам контроля;

создавать региональные представительства, в том числе непосредственно в учреждениях здравоохранения;

сотрудничать с Верховной Радой с целью участия в подготовке проектов законодательных актов по защите прав пациентов, внедрения новых форм организации оказания медицинской помощи и соблюдения международных стандартов медицинского обеспечения.

Также она добавила, что уполномоченным по медицинским вопросам может быть назначен гражданин Украины, который на день избрания достиг 30 лет, владеет государственным языком, имеет высокие моральные качества, высшее юридическое или высшее медицинское образование, опыт работы по специальности и в течение последних пяти лет проживает в Украине. Его будет назначать Кабинет министров по результатам конкурса, который проводится независимой конкурсной комиссией по избранию уполномоченного.

В то же время омбудсмен по медицинским вопросам не является государственным служащим.

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Напомним, ранее в Украине появилась должность уполномоченного по защите государственного языка. Им стал Тарас Кремень.

К слову, с 16 января по 12 февраля языковой омбудсмен получил 605 жалоб о нарушении закона, который обязывает сферу обслуживания предоставлять услуги на украинском языке. Наибольшее количество жалоб прислали из Киева и региона.