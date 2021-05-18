В Украине может появиться противоракетная система вроде " Железного купола"

Андрей Таран Министерство обороны Украины

Определенные действия по созданию противоракетной обороны начали еще в прошлом году

Министерство обороны Украины рассматривает возможности приобретения противоракетной системы вроде "Железного купола". Об этом во время визита на предприятие "Мотор Сич" сказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает Укринформ.

"Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что "Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", - сказал Таран.

Новости по теме: Ливан запустил по Израилю шесть ракет, на что ответили обстрелом

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля заявила, что с начала эскалации конфликта с представителями ХАМАС сектора Газы выпустили уже 2 900 ракет.