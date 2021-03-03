live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине может появиться Национальное военное кладбище

В Одесской области после драки, произошедшей в общежитии военных, умер один контрактник Фото из открытых источников

На его строительство выделят средства из госбюджета

В Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий правительственный законопроект №4225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно национального военного мемориального кладбища". Об этом стало известно во время заседания парламента.

За законопроект, согласно которому Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду, проголосовали 304 нардепа.

Заказчиками строительства является Министерство по делам ветеранов. Оно будет осуществляться за счет средств государственного бюджета. Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища будет определять Кабинет министров.

В проекте прописано, что пример надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц.

Новости по теме: В ВРУ готовят законопроект о запрете продажи лекарств несовершеннолетним

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный. Ему было всего 19 лет. 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Швеция усиливает карантин: Что стоит знать путешественникам В Украине начал действовать адаптивный карантин: Что стоит знать В Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров Степанов назвал единственное условие для введения жесткого карантина в Украине

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Утреннее заседание Верховной Рады | 02.03.21
Личная вакцинация министра. Статистика COVID-19 | Брифинг Степанова | 02.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21