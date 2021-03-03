В Украине может появиться Национальное военное кладбище
На его строительство выделят средства из госбюджета
В Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий правительственный законопроект №4225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно национального военного мемориального кладбища". Об этом стало известно во время заседания парламента.
За законопроект, согласно которому Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду, проголосовали 304 нардепа.
Заказчиками строительства является Министерство по делам ветеранов. Оно будет осуществляться за счет средств государственного бюджета. Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища будет определять Кабинет министров.
В проекте прописано, что пример надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.
Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц.
Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный. Ему было всего 19 лет.