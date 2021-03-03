В Украине может появиться Национальное военное кладбище

В Одесской области после драки, произошедшей в общежитии военных, умер один контрактник Фото из открытых источников

На его строительство выделят средства из госбюджета

В Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий правительственный законопроект №4225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно национального военного мемориального кладбища". Об этом стало известно во время заседания парламента.

За законопроект, согласно которому Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду, проголосовали 304 нардепа.

Заказчиками строительства является Министерство по делам ветеранов. Оно будет осуществляться за счет средств государственного бюджета. Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища будет определять Кабинет министров.

В проекте прописано, что пример надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц.

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Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный. Ему было всего 19 лет.