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В Украине могут урегулировать работу фрилансеров

Здание Кабинета министров в Киеве

 Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Законопроектом предусмотрено гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц

Кабмин на заседании 24 февраля одобрил законопроект, которым создается возможность заключения трудового договора с нефиксированным рабочим временем, что, в частности, урегулирует работу фрилансеров. Об этом сообщает Минэкономики на "Урядовому порталі".

Так, законопроект регулирует трудовые отношения, в которых невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы. Речь идет, в частности, о работе фрилансеров.

Документом предлагается введение новой особой формы трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Стороны могут определять необходимость и время привлечения работника к работе, ее объем и режим выполнения. Оплата труда осуществляется только за то время, когда работа фактически выполняется.

Работник со своей стороны получит все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде. В частности, относительно надлежащего режима работы, времени отдыха, порядка принятия на работу и увольнения с нее, выплаты заработной платы. 

В Минэкономики добавили, что законопроектом предусмотрено гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц.

"Оформление работы в подобных случаях происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, которые выполняют такие работы, лишены прав и гарантий, установленных законодательством о труде. В частности, предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников", - комментирует изменения заместитель министра по вопросам цифрового развития Игорь Дядюра.

Отмечается, что документ разрабатывался Минэкономики в сотрудничестве с работодателями и профсоюзами, "что обеспечило баланс интересов всех заинтересованных сторон".

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании одобрил проект изменений Кодекса законов о труде Украины относительно определение понятия трудовых отношений и признаков их наличия.

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