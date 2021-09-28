В Украине могут разрешить прививку детей от 12 лет вакциной Pfizer

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Решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендует разрешить вакцинацию от COVID для всех детей от 12 лет препаратом Pfizer. Об этом говорится в интервью председателя группы экспертов Федора Лапия эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer", - отметил он.

По словам Лапия, это решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу. Речь не идет о том, чтобы невацинованих детей не пускать в школу.

Также он добавил, что нужно будет утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививку от коронавируса, поскольку на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.

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Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины разработало проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической прививке.

Вакцинацию против острой респираторной болезни COVID-19 должны пройти: работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; работники местных государственных администраций; работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального передвищої, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Кроме этого, в Украине за минувшие сутки 27 сентября 2021 года вакцинировались против коронавируса 119 378 человек. Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированные – 49 374 человека.