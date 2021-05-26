В Украине могут ослабить карантин: Что будет разрешено

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В частности, расширят возможности для проведения концертных, массовых и культурных мероприятий

В Украине планируют смягчить карантин. В частности, планируют снять ограничения по времени для заведений и пустить иностранцев. Об этом во время заседания правительства сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общепита и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", - сообщил Ткаченко.

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Ранее сообщалось, что в Украине уже шесть регионов частично соответствуют показателям зеленой зоны карантина. В этот список утром 26 мая добавилась Одесская область.