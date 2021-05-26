В Украине могут ослабить карантин: Что будет разрешено
В частности, расширят возможности для проведения концертных, массовых и культурных мероприятий
В Украине планируют смягчить карантин. В частности, планируют снять ограничения по времени для заведений и пустить иностранцев. Об этом во время заседания правительства сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общепита и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", - сообщил Ткаченко.
Ранее сообщалось, что в Украине уже шесть регионов частично соответствуют показателям зеленой зоны карантина. В этот список утром 26 мая добавилась Одесская область.