В Украине могут ограничить въезд из стран, где распространен штамм "Дельта"

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Минздраву и МИДу нужно разработать соответствующие предложения

В Украине могут ввести дополнительный контроль, а также ограничить въезд из стран, где быстро распространяется штамм коронавируса "Дельта". Соответствующую идею обсудили на селекторном совещании в Офисе президента.

"Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений в отношении миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в офисе заслушали информацию Национальной академии наук Украины относительно распространения штамма COVID-19 "Дельта".

Как отмечается, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вариант коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, становится доминантным по всему миру.