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В Украине могут начать комбинировать различные COVID-вакцины, - МОЗ

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

В частности, предлагается взаимозаменяемость мРНК вакцин - Pfizer и Moderna

Гражданам Украины могут начать делать прививки двумя разными вакцинами от COVID-19. Такую рекомендацию Министерству здравоохранения предоставила Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

"У нас было заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Завтра на оперативном штабе Минздрава, скорее всего, будут рассмотрены их предложения по поводу взаимозаменяемости мРНК вакцин - Pfizer и Moderna", - заявил министр.

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Напомним, эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии пришли к выводу, что комбинация векторной и РНК-вакцины предоставляет лучшую защиту против штамма "Дельта" коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии.

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