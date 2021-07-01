В Украине могут начать комбинировать различные COVID-вакцины, - МОЗ

В частности, предлагается взаимозаменяемость мРНК вакцин - Pfizer и Moderna

Гражданам Украины могут начать делать прививки двумя разными вакцинами от COVID-19. Такую рекомендацию Министерству здравоохранения предоставила Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина" .

"У нас было заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Завтра на оперативном штабе Минздрава, скорее всего, будут рассмотрены их предложения по поводу взаимозаменяемости мРНК вакцин - Pfizer и Moderna", - заявил министр.

Напомним, эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии пришли к выводу, что комбинация векторной и РНК-вакцины предоставляет лучшую защиту против штамма "Дельта" коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии.