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В Украине могут добавить третью дозу к вакцинации от COVID-19, - МОЗ

Фото из открытых источников

Окончательное решение еще не приняли

В Министерстве здравоохранения рассматривают вариант, когда процесс вакцинации от коронавируса COVID-19 будет состоять не из двух, а из трех доз. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1+1", сообщает РБК-Украина

По словам чиновника, сейчас есть две стратегии повторной вакцинации. Первая предполагает введение третьей, бустерной, дозы через шесть месяцев после основной. Вторая-это ревакцинация, то есть повторная вакцинация, через год.

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"Финального решения, какой сценарий выбрать для повторной вакцинации, еще не принято. Мы сейчас изучаем исследования и примем решение, будет ли это бустерная доза или ревакцинация", - отметил главный санитарный врач.

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Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения хочет вакцинировать от коронавируса COVID-19 детей, но только тех, кто имеет риски осложнений.

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