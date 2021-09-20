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В Украине критически низкие запасы зерна из-за отсутствия финансирования, - Госрезерв

Сегодня на предприятиях Госрезерва хранится зерно урожаев 1999-2018 лет

В Государственном агентстве резерва заявили, что запасы зерна сейчас находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования. Об этом информирует Укринформ.

"Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета в течение последних 10 лет, на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне.

Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" не предусмотрены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня на предприятиях Госрезерва хранится зерно урожаев 1999-2018 лет, что значительно превышает утвержденные сроки хранения – 2 года.

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В частности в ведомстве обратили внимание, что в 2021 году единственным источником ассигнований остаются поступления специального фонда государственного бюджета от реализации материальных ценностей Госрезерва.

"По состоянию на 01 сентября 2021 года фактические поступления от реализации материальных ценностей государственного резерва составили 215,5 млн грн, из которых ассигнования на накопления – 193,9 млн грн.

Даже для выполнения в полном объеме плана освежения материальных ценностей государственного резерва на 2021 год Госрезерва необходимы дополнительные ассигнования общего фонда бюджета в сумме 565,7 млн грн", - отмечается в комментарии.

Подчеркивается, что каждый год направляют обращение в Министерство экономики Украины относительно выделения средств для обновления и освежения материальных ценностей государственного резерва.

"Такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства", - предупредили в ведомстве.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является рекордным количеством при независимой Украине.

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