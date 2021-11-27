В Украине ко Дню памяти жертв голодоморов прошла акция "Зажги свечу". Фото

В День памяти жертв Голодоморов в Украине прошла акция "Зажги свечу", в ней принял участие президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, первые лица государства приняли участие в мероприятии по чествованию памяти жертв Голодоморов в Украине, который состоялся в Национальном музее Голодомора-геноцида.

Президентская чета положила к скульптуре "Горькая память детства" символические композиции из колосков.

Память жертв Голодоморов также почтили руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Была объявлена общенациональная минута молчания, после чего началась всеукраинская акция "Зажги свечу".

Присутствующие на церемонии дети передали Главе государства и первой леди зажженные лампадки, которые Владимир и Елена Зеленские установили на Аллее черных досок.

Президент и первая леди также посетили Национальный музей Голодомора-геноцида, где ознакомились с его экспозицией.