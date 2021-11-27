В Украине ко Дню памяти жертв голодоморов прошла акция "Зажги свечу". Фото
Перед этим была объявлена общенациональная минута молчания
В День памяти жертв Голодоморов в Украине прошла акция "Зажги свечу", в ней принял участие президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской. Об этом сообщает Офис президента.
Как отмечается, первые лица государства приняли участие в мероприятии по чествованию памяти жертв Голодоморов в Украине, который состоялся в Национальном музее Голодомора-геноцида.
Президентская чета положила к скульптуре "Горькая память детства" символические композиции из колосков.
Память жертв Голодоморов также почтили руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Была объявлена общенациональная минута молчания, после чего началась всеукраинская акция "Зажги свечу".
Присутствующие на церемонии дети передали Главе государства и первой леди зажженные лампадки, которые Владимир и Елена Зеленские установили на Аллее черных досок.
Президент и первая леди также посетили Национальный музей Голодомора-геноцида, где ознакомились с его экспозицией.
Он подчеркнул, что четвертая суббота ноября для многих из нас на самом деле первая - "из-за глубиной боли и гнева одновременно, за полярностью того, что мы проживаем мы в этот день: от чувства потери до потери всяких чувств".
"В этот день мы полны эмоциями и опустошены одновременно. Мы зажигаем свечу, чувствуем и чувствуем мороз по коже", - сказал президент.
Глава государства отметил, что мы до сих пор не знаем точное количество украинцев, погибших от голода, и так же неясно, сможем ли мы когда-то установить эти данные.
Напомним, память жертв Голодоморов в Украине чтят ежегодно в четвертую субботу ноября.
В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Данные научно-демографической экспертизы указывают на то, что общее количество человеческих жертв от Голодомора-геноцида 1932-33 годов составляет около 4 миллионов человек, а потери украинцев в части нерожденных превышают 6 миллионов.