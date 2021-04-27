В Украине каждый пятый ребенок не получил необходимых прививок, - ВОЗ

Фото из открытых источников

С продолжением пандемии эта цифра может значительно возрасти

В Украине за время пандемии COVID-19 каждый пятый ребенок не получил полностью необходимых прививок. Об этом сказал глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает Укринформ.

"Во времена пандемии каждый пятый ребенок в Украине остался незащищенным и не получил полного покрытия вакцинацией. Мы знаем, что около 20% не получили полную защиту", - сказал Хабихт.

По его словам, с продолжением пандемии эта цифра может значительно возрасти, поскольку в условиях пандемии изменились и условия вакцинации, в том числе проведение рутинной вакцинации, и призвал, несмотря на внимание к вакцинации от COVID-19, обращать внимание на рутинную иммунизацию детей и подростков.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в 2020 году охват прививками в Украине находится на уровне 80%. Однако для полноценной защиты нужно достичь охвата вакцинацией на уровне 95%.

Новости по теме: Правительство установило размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после прививки

Ранее сообщалось, что Верховный суд не удовлетворил иск мамы одной из учениц Запорожского академического лицея, которая требовала разрешить ее дочери посещать учебное заведение без прививок.