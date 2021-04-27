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В Украине каждый пятый ребенок не получил необходимых прививок, - ВОЗ

Фото из открытых источников

С продолжением пандемии эта цифра может значительно возрасти

В Украине за время пандемии COVID-19 каждый пятый ребенок не получил полностью необходимых прививок. Об этом сказал глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает Укринформ.

"Во времена пандемии каждый пятый ребенок в Украине остался незащищенным и не получил полного покрытия вакцинацией. Мы знаем, что около 20% не получили полную защиту", - сказал Хабихт.

По его словам, с продолжением пандемии эта цифра может значительно возрасти, поскольку в условиях пандемии изменились и условия вакцинации, в том числе проведение рутинной вакцинации, и призвал, несмотря на внимание к вакцинации от COVID-19, обращать внимание на рутинную иммунизацию детей и подростков.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в 2020 году охват прививками в Украине находится на уровне 80%. Однако для полноценной защиты нужно достичь охвата вакцинацией на уровне 95%.

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Ранее сообщалось, что Верховный суд не удовлетворил иск мамы одной из учениц Запорожского академического лицея, которая требовала разрешить ее дочери посещать учебное заведение без прививок.

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