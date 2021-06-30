В Украине каждый четвертый мужчина пострадал от насилия - Amnesty International

По результатам опроса, больше всего от различных форм насилия мужчины страдали в детстве и юности - 65%

Почти каждый четвертый мужчина в Украине подвергался физическому насилию во взрослом возрасте. Такие результаты продемонстрировал Всеукраинский социологический опрос Amnesty International — "Место и опыт насилия в социализации мужчин", проведенный в апреле–мае 2021 года.

По результатам опроса, больше всего от различных форм насилия мужчины страдали в детстве и юности. О случаях пощечин или избиения ремнем дома до 16 лет рассказали 65% опрошенных.

Статистика насилия мужчин в Украине Amnesty International

Уличных побоев испытывала треть респондентов (31%), буллинг/или избиения в школе — каждый четвертый (25%).

Сообщается, что украинские мужчины видят наибольшую угрозу физического насилия именно со стороны других мужчин (78%), преимущественно от незнакомых на улице, представителей криминальных групп и силовых структур.

Те, кто пережили физическое насилие после 16 лет, уточнили, что чаще всего его совершали взрослые мужчины (52%) и подростки (32%).

В частности, 9% считают наиболее потенциальными агрессорами женщин. Об опыте насилия со стороны лица, с которым мужчина состоит в отношениях или браке, рассказали 15%.

Статистика насилия мужчин в Украине Amnesty International

Результаты опроса подтвердили, что большинство украинских мужчин склонны умалчивать случаи насилия независимо от возраста и среды.

Около 80% респондентов, которые сталкивались с домашним насилием в детстве или в зрелом возрасте, но не обращались за помощью.

Так же замалчивали проблему те, кто пережили буллинг или побои в школе (79%), или уличные телесные повреждения в детстве и юности (74%).

Статистика насилия мужчин в Украине Amnesty International

Несколько лучше ситуация с обращениями в случае уличных побоев во взрослом возрасте — о таких случаях сообщала почти треть опрошенных (29%)

Подчеркивается, что умалчивание о проблеме кроется в следующих причинах:

не всегда распознают насилие;

"общественная договоренность" о молчании.

Также отмечается, что менее половины опрошенных (48%) признает запрет общаться с друзьями как психологическое насилие, а незаконное ограничение передвижения — как физическое.

Отмечается, что 43% опрошенных считают, что мужчин побуждает к насилию желание казаться "крутым", самоутверждаться таким способом, — это самая распространенная причина, которую называли респонденты.

Еще 18% отметили невозможность выплеснуть эмоции как-то иначе, а 11% считают, что мужчины от природы склонны совершать насилие.

Статистика насилия мужчин в Украине Amnesty International

Отмечается, что значительное большинство опрошенных охотно поддерживают введение более строгих наказаний за насилие (82%) и более активное привлечение правоохранительных органов к борьбе с насилием (77%).

Почти единодушны мужчины и относительно участия государства, которое должно ввести действенные механизмы борьбы с насилием в отношении мужчин, женщин и детей (91%) и тратить больше ресурсов на образование населения под углом зрения недопустимости насилия (88%).

Статистика насилия мужчин в Украине Amnesty International

Новости по теме: Католическая церковь Польши обнародовала данные сексуального насилия священников над детьми

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице Украины на территории государственной резиденции "Конча-Заспа" планируют реализовать пилотный проект Центра детского правосудия, что позволит сделать более эффективными и психологически комфортными расследование дел по сексуальному насилию над детьми.