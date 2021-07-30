В Украине карантин будет продлен, - Минздрав

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что карантин в Украине будет продолжен. Об этом сообщает он сказал в эфире " Сніданку ".

По его словам, есть области, в которых ухудшается COVID-статистика. Это районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей. В то же время Киев сюда не входит.

"По поводу продления карантина. Он будет продолжен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продолжен", - подчеркнул Кузин.

Напомним, ранее главный санврач Игорь Кузин заявлял, что сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. В то же время три региона показывают угрожающую тенденцию - это Киев, Харьковская и Луганская области.