В Украине карантин будет продлен до конца апреля, - Шмыгаль

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Однако, премьер-министр предупредил, что это не конечный срок

В Украине карантинные ограничения продлятся по меньшей мере до 30 апреля, однако после этого они могут быть повторно продлены. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Европейской Бизнес Ассоциации, передает Укринформ.

"Карантин будем продолжать до 30 апреля, но...скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме", - заявил Шмыгаль.

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По словам премьера, условия карантина могут меняться. Например, может произойти смягчение и переход к адаптивной форме карантина.

Напомним, 24 января в Украине завершилось действие локдауна, после чего в Раде заявили намерении продлить действие адаптивного карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что такие ограничения продлится минимум до конца марта.

Тогда как в декабре в правительстве планировали продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года.