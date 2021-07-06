В Украине к COVID-вакцинации привлекут студентов-медиков и интернов, - ВОЗ

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Такой шаг позволит снизить нагрузку на медицинских работников

Всемирная организация здравоохранения начала обучения, чтобы подготовить студентов старших курсов и врачей-интернов и привлечь их к процессу вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает в Facebook бюро ВОЗ в Украине.

Согласно сообщению, сейчас начались тренинги по вакцинации от COVID-19 для преподавателей медицинских университетов, чтобы привлечь студентов 4 и 5 курсов и интернов.

"Привлечение студентов старших курсов и интернов к вакцинации от COVID-19 поможет восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения до конца 2021 года", - пояснили в ВОЗ.

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Известно, что серия тренингов проводится в ответ на запрос Министерства здравоохранения Украины и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"В Украине, как и во всем мире, ситуация по поставкам вакцин против COVID-19 постоянно меняется. Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись. Мы надеемся на поддержку и сотрудничество со всеми медицинскими высшими учебными заведениями", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как отмечается, на этой неделе будет проведено четыре двухдневных тренинга для обучения около 100 преподавателей при поддержке экспертов ВОЗ, Минздрава, ЦОЗ, Национальной службы здоровья Украины, Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и Государственного экспертного центра Минздрава Украины.

Также в ВОЗ отметили, что объем и программа тренинга охватывают информацию обо всех вакцинах, используемых в Украине или которые могут поступить в страну в ближайшее время.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцам стоит вакцинироваться против коронавируса теми вакцинами, которые есть в наличии, и как можно быстрее, чтобы к началу эпидемического сезона у людей успел сформироваться адекватный иммунитет.