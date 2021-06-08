- не будут допускать детей, которые не прошли медосмотр и не имеют медицинской справки формы 079/о;
- в каждом лагере будет ежедневный температурный скрининг. Поэтому детей с температурой тела в более 37,2 градуса также не будут допускать в заведение;
- если у ребенка будет повышенная температура уже в лагере, то его немедленно изолируют, после чего госпитализируют или передадут родителям для возвращения ее домой;
- в лагерях запрещаются использовать мягкие игрушки и многоразовые тканевые полотенца для вытирания рук;
- в учреждениях отдыха запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и мероприятий с участием приглашенных лиц;
- для организации питания детей необходимо разработать адаптивный график с целью предотвращения скопления лиц;
- запрещается посещать детей родителям или другим лицам. В то же время в заведении отдыха могут присутствовать родители, если они прибыли для реализации своих законных прав.
"Вход и пребывание родителей в заведении разрешается с целью защиты прав ребенка и реализации ими прав, предусмотренных законодательством", – отметили в ведомстве.
- ограничить количество детей в отрядах для обеспечения противоэпидемических условий;
- ограничить занятия и игры, требующие использования многоразового инвентаря детьми;
- проводить дополнительные игры и упражнения, которые бы доносили детям важность дистанцирования и мер профилактики;
- приоритет активностям, проводимым на открытом воздухе;
- ограничить занятия и игры, предусматривающие физический контакт между детьми и персоналом.
Кроме того, допуск к работе персонала заведения возможен лишь при условии использования средств индивидуальной защиты после проведения измерения температуры.
А при входе на территорию заведения и в помещениях необходимо разместить плакаты по профилактике распространения СOVID-19, установить антисептики и тому подобное.
Напомним, в Одесской области в детском санатории отравились 30 детей, часть из которых все еще находится под наблюдением медиков. Причиной вспышки кишечной инфекции стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима.