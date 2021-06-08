Из-за пандемии в Украине закрыли пришкольные лагеря, однако учреждения отдыха и оздоровления во время карантина будут работать

В Министерстве здравоохранения выдали постановление о противоэпидемических мерах в детских лагерях и санаториях. Что теперь запрещается и при каких условиях могут работать заведения, сообщает пресс-служба Минздрава .

Как отмечается, из-за пандемии коронавируса в Украине закрыли пришкольные лагеря, однако учреждения отдыха и оздоровления во время карантина будут работать.

Среди новых правил по отдыху детей в летних лагерях, такие: