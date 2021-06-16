В Украине изменили правила установления зон карантина: Что это значит

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Желтую зону будут устанавливать сразу по всей стране

Кабинет министров внес изменения в правила введения цветных зон, предусматривающих возможность одновременного установления по всей территории страны зеленого или желтого уровня карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, вся страна одновременно вернется в желтую зону, если в течение трех дней подряд будет зафиксирован один из таких признаков во всех регионах:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более чем 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2) — более 4 процентов;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. население — менее 300;

наличия оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

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При введении желтой зоны на территории страны необходимо

обязательно получать маскового режима, физической дистанции в 1,5 м,

запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

В ведомстве пояснили, что желтый уровень будет установлен решением Государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

При нормализации признаков зеленой зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же решением Государственной ТЭБ и ЧС вся страна перейдет к зеленому уровню.

Напомним, ранее Кабинет министров продолжил адаптивный карантин до 31 августа, но с ослаблением ограничений.