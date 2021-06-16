В Украине изменили правила установления зон карантина: Что это значит
Желтую зону будут устанавливать сразу по всей стране
Кабинет министров внес изменения в правила введения цветных зон, предусматривающих возможность одновременного установления по всей территории страны зеленого или желтого уровня карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, вся страна одновременно вернется в желтую зону, если в течение трех дней подряд будет зафиксирован один из таких признаков во всех регионах:
- количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более чем 75;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2) — более 4 процентов;
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. население — менее 300;
- наличия оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.
При введении желтой зоны на территории страны необходимо
- обязательно получать маскового режима, физической дистанции в 1,5 м,
- запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.
В ведомстве пояснили, что желтый уровень будет установлен решением Государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.
При нормализации признаков зеленой зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же решением Государственной ТЭБ и ЧС вся страна перейдет к зеленому уровню.
Напомним, ранее Кабинет министров продолжил адаптивный карантин до 31 августа, но с ослаблением ограничений.