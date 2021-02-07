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В Украине из-за сильных морозов открыли более четырех тысяч пунктов обогрева

За прошедшие сутки в пункты обогрева обратились 443 человека

В Украине в связи с резким похолоданием развернули пункты обогрева, где граждане смогут согреться и уберечься от обморожения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Так, по состоянию на 7 февраля, было развернуто 4 778 пунктов обогрева. В течение прошедших суток, 6 февраля, туда обратиться 443 человека. 

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В ГСЧС предупредили, что на обращение органов местной власти могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.

Также было опубликовано список пунктов по областям, куда могут обратиться граждане. 

Напомним, недавно синоптики заявили, что 7 и 8 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Температура воздуха в отдельных регионах опустится до -24 градусов, а сильные снегопады могут вызвать заносы высотой до 40 сантиметров.

Кроме того, в Ровенской, Волынской и Львовской областях из-за непогоды может остановиться транспортное движение, а также есть высокий риск возникновения перебоев с электроснабжением. 

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