В Украине из-за сильных морозов открыли более четырех тысяч пунктов обогрева
За прошедшие сутки в пункты обогрева обратились 443 человека
В Украине в связи с резким похолоданием развернули пункты обогрева, где граждане смогут согреться и уберечься от обморожения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, по состоянию на 7 февраля, было развернуто 4 778 пунктов обогрева. В течение прошедших суток, 6 февраля, туда обратиться 443 человека.
В ГСЧС предупредили, что на обращение органов местной власти могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.
Также было опубликовано список пунктов по областям, куда могут обратиться граждане.
Напомним, недавно синоптики заявили, что 7 и 8 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Температура воздуха в отдельных регионах опустится до -24 градусов, а сильные снегопады могут вызвать заносы высотой до 40 сантиметров.
Кроме того, в Ровенской, Волынской и Львовской областях из-за непогоды может остановиться транспортное движение, а также есть высокий риск возникновения перебоев с электроснабжением.