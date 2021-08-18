В Украине из-за непогоды почти 140 населенных пунктов остались без электроснабжения
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Из-за ухудшения погодных условий 138 населенных пунктов в семи областях остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 час. 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях", – говорится в сообщении.
Населенные пункты пострадали от непогоды в таких областях:
- Житомирская – 70,
- Киевская – 30,
- Хмельницкая – 24,
- Черниговская – 9,
- Днепропетровская – 2,
- Черновицкая – 2,
- Кировоградская – 1.
Кроме этого, в Хмельницком 17-18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) было подтоплено пять подвалов жилых домов и повалено 16 деревьев. Подразделения ГСЧС откачали более 2 тыс. м³ воды, поваленные деревья распылили и убрали. Работы завершены.
Напомним, утром 17 августа Львов накрыли мощная гроза и сильный ветер, в результате чего были повалены десятки деревьев и подтоплены улицы.