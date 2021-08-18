В Украине из-за непогоды почти 140 населенных пунктов остались без электроснабжения

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Из-за ухудшения погодных условий 138 населенных пунктов в семи областях остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях", – говорится в сообщении.

Населенные пункты пострадали от непогоды в таких областях:

Житомирская – 70,

Киевская – 30,

Хмельницкая – 24,

Черниговская – 9,

Днепропетровская – 2,

Черновицкая – 2,

Кировоградская – 1.

Кроме этого, в Хмельницком 17-18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) было подтоплено пять подвалов жилых домов и повалено 16 деревьев. Подразделения ГСЧС откачали более 2 тыс. м³ воды, поваленные деревья распылили и убрали. Работы завершены.

Напомним, утром 17 августа Львов накрыли мощная гроза и сильный ветер, в результате чего были повалены десятки деревьев и подтоплены улицы.