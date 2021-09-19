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В Украине из-за непогоды обесточены 32 населенных пункта, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Сейчас восстановление электроснабжения привлечены бригады облэнерго

В Украине из-за непогоды обесточены 32 населенных пункта в трех областях. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из – за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская – 18, Николаевская – 8 и Черниговская - 6)", - говорится в сообщении.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Новости по теме: В Украине ожидается похолодание и "циклоническая элегия": Прогноз погоды на выходные

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается новая волна похолодания с дождями. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные. 

Как сообщалось ранее, синоптики спрогнозировали, что в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах +14...+ 18°, в Карпатах +11...+ 12°C, что близко к климатической норме.

Согласно сообщению, в первый месяц осени месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

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