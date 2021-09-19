В Украине из-за непогоды обесточены 32 населенных пункта, - ГСЧС
Сейчас восстановление электроснабжения привлечены бригады облэнерго
В Украине из-за непогоды обесточены 32 населенных пункта в трех областях. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 часов 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из – за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская – 18, Николаевская – 8 и Черниговская - 6)", - говорится в сообщении.
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается новая волна похолодания с дождями. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные.
Как сообщалось ранее, синоптики спрогнозировали, что в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах +14...+ 18°, в Карпатах +11...+ 12°C, что близко к климатической норме.
Согласно сообщению, в первый месяц осени месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.