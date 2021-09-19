В Украине из-за непогоды обесточены 32 населенных пункта, - ГСЧС

Сейчас восстановление электроснабжения привлечены бригады облэнерго

"По состоянию на 7 часов 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из – за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская – 18, Николаевская – 8 и Черниговская - 6)", - говорится в сообщении.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается новая волна похолодания с дождями. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные.