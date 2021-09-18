home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине из-за непогоды обесточено более 70 населенных пунктов, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП)

В Украине из-за ухудшения погоды без света остался 71 населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 18 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из - за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 71 населенный пункт в 2 областях", - говорится в публикации.

Как отмечается, без света находятся 65 населенных пунктов Львовской области и шесть Черниговской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Новости по теме: На Украину надвигается непогода: В Карпатах объявлен особый уровень опасности

Как сообщалось ранее, в Украину надвигалась новая волна похолодания с дождями, которая пришла в страну с 17 сентября. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Британии утвердили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca В ЕС зафиксировали новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca "Успехи" массовых прививок: Украина утилизирует несколько миллионов доз вакцины? В Минздраве обнародовали список вакцин от COVID-19, которыми украинцы прививаются чаще всего

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект