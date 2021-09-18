В Украине из-за непогоды обесточено более 70 населенных пунктов, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП)

В Украине из-за ухудшения погоды без света остался 71 населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 18 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из - за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 71 населенный пункт в 2 областях", - говорится в публикации.

Как отмечается, без света находятся 65 населенных пунктов Львовской области и шесть Черниговской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Новости по теме: На Украину надвигается непогода: В Карпатах объявлен особый уровень опасности

Как сообщалось ранее, в Украину надвигалась новая волна похолодания с дождями, которая пришла в страну с 17 сентября. Такая погода будет держаться минимум три дня, то есть все выходные.