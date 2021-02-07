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В Украине непогода может остановить транспорт и вызвать проблемы с электроснабжением, - ГСЧС

В Украине непогода может остановить транспортное движение Фото из открытых источников

Больше всего непогода накроет западные регионы страны

В западных регионах Украины из-за непогоды может остановиться транспортное движение, а также есть высокий риск возникновения перебоев с электроснабжением. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Отмечается, что в течение двух дней, 7 и 8 февраля, в Украине ожидаются сильные снегопады, местами с переходом в дождь, в результате произойдет налипание мокрого снега. Кроме того, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и гололедицу.

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"Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушения, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях – прекращение движения автотранспорта", - предупредили в ГСЧС. 

Напомним, перед этим синоптики заявили, что 7 и 8 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Температура воздуха в отдельных регионах опустится до -24 градусов, а сильные снегопады могут вызвать заносы высотой до 40 сантиметров.

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