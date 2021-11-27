В Украине из-за непогоды без света остались жители 126 городов и сел

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Большинство из них-в Киевской области

В Украине из-за непогоды были обесточены 126 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, дождь и порывы ветра оставили без света 93 города и села в Киевской, 31 — в Черниговской и 2 — в Кировоградской области.

Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Как известно, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц зимы. В декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Температурные отметки будут близкими к климатической норме.