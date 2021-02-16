В Украине из-за морозов могут закрыть школы и детсады

В Украине из-за непогоды могут закрыть школы Фото из открытых источников

Решение о работе заведения принимают непосредственно его учредители

В Украине из-за сильных морозов на этой неделе могут временно закрыть школы и детские сады. Учредители образовательных учреждений будут самостоятельно принимать решение о прекращении или продолжении обучения. Об этом в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян.

Сейчас для детских садов существует единственная норма, что при температуре -16 градусов по Цельсию детей запрещено выводить на прогулку. Для школ раньше был норматив, согласно которому при температуре -20 градусов дома остаются ученики начальных классов. Для детей 5-12 классов обучение в школе прекращалось при температуре -24 градуса по Цельсию. Однако впоследствии эта норма была отменена. Таким образом, учредители образовательных учреждений получили право самостоятельно решать вопросы обучения учащихся, учитывая погодные условия и чрезвычайные положения.

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Напомним, на этой неделе синоптики спрогнозировали значительное похолодание преимущественно по всей территории Украины. Днем температура воздуха в большинстве областей снизится до -7...-14 градусов, а ночью может составлять 22 градуса ниже нуля.