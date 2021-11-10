В Украине испытают еще два препарата против коронавируса, - Минздрав

Соответствующий запрос на испытания подали Китай и Германия

Министерство здравоохранения Украины одобрило проведение клинических испытаний еще двух препаратов от коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующий запрос на испытания подали Китай и Германия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно обнародованному документу, в Украине опробуют китайский препарат "Проксалутамид", испытания которого будут проходить в рамках 3 фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что спонсором испытаний выступили США.

Также немецкий препарат "COR-101". Это будет исследование в рамках 2 фазы испытаний в параллельных группах, впервые проводится с применением препарата у человека.

В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармокинетику, фармодинамику и эффективность препарата.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения распределило по регионам Украины новый препарат для лечения коронавируса "Биовен". Препарат будет применяться для лечения пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19 находятся в стационарах.