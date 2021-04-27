В Украину идут заморозки до -5 градусов: Спасатели предупредили об опасности

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Значительное снижение температуры будет наблюдаться 28 и 29 апреля

В Украине 28 и 29 апреля прогнозируются сильные заморзки до -5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, ночью 28 апреля сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ночь на 29 апреля тоже будет морозной. В частности, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый). Они обойдут только южные регионы Украины и Закарпатье.

При этом добавляется, что в Сумской, Харьковской и Луганской областях синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе 0-3°. Из-за этого спасатели предупреждают о II (оранжевом) уровне опасности.

Ранее сообщалось, что в Украину придет потепление уже 29 апреля. Синоптики прогнозируют во всех регионах до +19 градусов.