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В Украине хотят ввести почетное звание "Отец-герой"

Фото из открытых источников

Его инициаторами стали 43 народных депутата

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести в Украине почетное звание "Отец-герой". Об этом сообщается на официальном на сайте парламента.

Указано, что проект №6162 от 11 октября получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству.

Однако, по состоянию на сегодня, текст сам законопроекта не был обнародован.

Известно, что одними из инициаторов являются председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Кроме того, предложение поддерживают председатель профильного комитета Рады с данного законопроекта Андрей Клочко, глава комитета Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и, соответственно - еще 40 нардепов.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение материально вознаграждать украинцев за совершение геройского поступка

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