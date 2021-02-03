В Украине хотят усилить ответственность за домашнее насилие: как будут наказывать
В первом чтении за законопроект проголосовали 328 нардепов.
В Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1. Об этом говорится на сайте парламента.
В частности, закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с одновременным направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.
Планируется увеличить срок административного ареста как санкции за домашнее насилие.
Предлагается и увеличение сроков наложения взыскания за совершение этого правонарушения.
Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.
Планируется, что привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к административной ответственности за домашнее насилие будет происходить на общих основаниях.
Ранее сообщалось, что педагогов планируют учить по специальной программе, которая поможет понять, кому из детей нужна помощь.