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В Украине хотят усилить ответственность за домашнее насилие: как будут наказывать

В столице мужчина развращал несовершеннолетних мальчиков, снимая все на телефон Фото из открытых источников

В первом чтении за законопроект проголосовали 328 нардепов.

В Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1. Об этом говорится на сайте парламента.

В частности, закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с одновременным направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.

Планируется увеличить срок административного ареста как санкции за домашнее насилие.

Предлагается и увеличение сроков наложения взыскания за совершение этого правонарушения.

Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Планируется, что привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к административной ответственности за домашнее насилие будет происходить на общих основаниях.

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Ранее сообщалось, что педагогов планируют учить по специальной программе, которая поможет понять, кому из детей нужна помощь.

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