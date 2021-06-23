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В Украине хотят приравнять бумажный и электронный билет в общественном транспорте

Здание Кабинета министров в Киеве

 Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Соответствующий законопроект одобрили на сегодняшнем заседании

Кабинет министров предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте. Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании КМУ, сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Во время заседания одобрили законопроект, утверждающий форму, реквизиты и сведения, которые должны содержать е-билет", - отметил глава Кабмина.

Он также пояснил, что такой шаг создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе.

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Напомним, ранее в Кабинете министров спрогнозировали, что в следующем году тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом вырастут на 26%. 

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