В Украине хотят повысить штрафы для водителей и пешеходов: Когда и на сколько

Фото из открытых источников

В частности, за езду в нетрезвом виде предлагают штрафовать от 17 до 51 тысяч гривен

Верховная Рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект №2695, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. В частности, за езду в нетрезвом виде предлагают штрафовать от 17 до 51 тысяч гривен, за превышение скорости – до 3,4 тысячи гривен.

Штрафы водителям

Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен. Такое наказание хотят ввести за:

не пристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За побег с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысячи гривен. Такой же штраф в размере 3,4 тысячи грн предлагают ввести за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн.

Новости по теме: За оскорбление полицейского в Украине могут ввести штраф или арест

За непредоставление преимущества в движении авто скорой, милиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 грн, а за нарушение, приведшее к ДТП – 850 грн.

За езду без прав предлагают ввести штраф в 425 грн если же у водителя прав нет совсем – 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года – 34 тысячи грн с лишением прав на три года. Если водитель за подобным нарушением попадется в третий раз – штраф 51 тысяча грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

Штрафы для пешеходов

Пешеходам, переходящим дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (раньше был 51 грн). За нарушение ПРАВИЛ дорожного движения велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти самые нарушения, совершенные навеселе – 680 грн, за создание аварийной ситуации – 850 грн.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации на 8,5 тысячи гривен.