В Украине хотят пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны карантина

Если Украина перейдет в "зеленую" зону, то украинцы смогут без паспортов вакцинации въезжать в ЕС

Кабинет министров Украины готовит изменения для адаптивного карантина . В частности, намерены пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает РБК-Украина .

По его словам, в действующем постановлении указано, что "зеленую" зону можно вводить только для всей страны, а не для отдельных регионов, но Европейский Союз накануне изменил правила определения "белых" стран, граждане которых могут ездить в страны ЕС без ограничений.

"Поэтому мы вносим изменения в постановление Кабмина о "зеленой" зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что если Украина перейдет в "зеленую" зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС", - отметил Ляшко.

Также министр добавил, что в новом постановлении зафиксируют перечень стран, которые привлекательны для украинских туристов.

Напомним, по состоянию на 28 мая в Украине все регионы и г. Киев остаются на "желтом" уровне эпидемической опасности, а некоторые из них, частично соответствуют "зеленой" зоне. В частности, ни в одной области не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусом и показатель занятости коек с кислородом.